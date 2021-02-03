Целый оружейный склад хранил у себя дома житель Тверской области

В Кашинском округе Тверской области 47-летний мужчина хранил у себя дома огнестрельное оружие. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

47-летний житель одной из деревень Кашинского городского округа хранил у себя дома пистолет, мелкокалиберную винтовку и 247 патронов разного калибра. Все это лежало у хозяина в шкафу. Экспертиза определила, что из этого вооружения можно стрелять.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия возбудили уголовное дело. Продолжается расследование.

Информацию сообщили в пресс-службе областного МВД.