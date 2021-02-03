Водителей предупредили о сильных морозах и снегопадах в Тверской области

В Тверской области ждут сильных морозов и снегопадов.
Фото: Виктория ЖУКОВА
Областная Госавтоиснпеция со ссылкой на данные Тверского гидрометцентра предупреждает автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. Прогнозируют, что температура воздуха к концу недели понизится, а в ночь с 5 на 6 достигнет отметки -20 градусов. Также ожидаются снегопады.
Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах – соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим по погоде и строго следовать указаниям дорожных знаков. Особенно осторожными нужно быть на мостах, эстакадах и путепроводах.
В областном ГИБДД напоминают пешеходам, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается. В темное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами.