Водителей предупредили о сильных морозах и снегопадах в Тверской области

В Тверской области ждут сильных морозов и снегопадов. Фото: Виктория ЖУКОВА

Областная Госавтоиснпеция со ссылкой на данные Тверского гидрометцентра предупреждает автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. Прогнозируют, что температура воздуха к концу недели понизится, а в ночь с 5 на 6 достигнет отметки -20 градусов. Также ожидаются снегопады.

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах – соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим по погоде и строго следовать указаниям дорожных знаков. Особенно осторожными нужно быть на мостах, эстакадах и путепроводах.

В областном ГИБДД напоминают пешеходам, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается. В темное время суток лучше носить одежду со светоотражающими элементами.