Тверской ветеран Великой Отечественной войны Мария Федюнина отмечает столетний юбилей

Исполнилось 100 лет тверскому ветерану войны Марии Федюниной. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

3 февраля исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Марии Федюниной. У нее трое детей, пятеро внуков, девять правнуков и четверо праправнуков. С круглой датой ветерана поздравило и руководство Тверской области.

Мария Федюнина родом из Москвы. В Великую Отечественную служила в санитарном батальоне 3-й ударной армии. После войны переехала с мужем в Калинин. Здесь работала на швейной фабрике портнихой.

В честь юбилея юные вокалисты из ДК «Химволокно» пришли домой к Марии Михайловне и исполнили песни военных лет.

К поздравлениям присоединился и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

– На ваш век выпали тяжелые испытания военных лет, возрождение Отечества из руин, строительство мирной жизни. Поколение победителей – это гордость нашего народа, пример высочайшего патриотизма для каждого жителя страны, – говорится в поздравлении от главы региона.