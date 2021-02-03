Пьяного водителя, виновника серьезного ДТП в Твери, осудили на реальный срок

В Твери виновник смертельного ДТП отправится в колонию-поселение. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

Установили, что водитель BMW-525i который ехал по улице Вагжанова в направлении от Смоленского переулка к Вагжановскому переулку, потерял контроль над автомобилем, вылетел на встречку и столкнулся c Suzuki Vitara, которая отлетела на стоявшую Niva. Пострадала водительница за рулем Suzuki.

Следователи выяснили – мужчина, управлявший BMW-525i, был нетрезв. Он пытался скрыться с места ДТП, но был задержан.

Свою вину подсудимый признал.

С учетом того, что женщине в Suzuki нанесли тяжкий вред здоровью, а также иных обстоятельств дела суд назначил тверичанину три года лишения свободы в колонии-поселении. С вычетом срока нахождения под стражей, осталось отбыть около 2,5 лет.

Также в пользу потерпевшей с виновника аварии взыщут чуть больше одного миллиона рублей – расходы на адвоката, компенсация материального ущерба и морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.