Пьяного водителя, виновника серьезного ДТП в Твери, осудили на реальный срок

В Твери виновник смертельного ДТП отправится в колонию-поселение. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.
Установили, что водитель BMW-525i который ехал по улице Вагжанова в направлении от Смоленского переулка к Вагжановскому переулку, потерял контроль над автомобилем, вылетел на встречку и столкнулся c Suzuki Vitara, которая отлетела на стоявшую Niva. Пострадала водительница за рулем Suzuki.
Следователи выяснили – мужчина, управлявший BMW-525i, был нетрезв. Он пытался скрыться с места ДТП, но был задержан.
Свою вину подсудимый признал.
С учетом того, что женщине в Suzuki нанесли тяжкий вред здоровью, а также иных обстоятельств дела суд назначил тверичанину три года лишения свободы в колонии-поселении. С вычетом срока нахождения под стражей, осталось отбыть около 2,5 лет.
Также в пользу потерпевшей с виновника аварии взыщут чуть больше одного миллиона рублей – расходы на адвоката, компенсация материального ущерба и морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу.