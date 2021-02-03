Нашли пропавшую в Тверской области женщину с татуировкой ласточки на плече

В Тверской области нашли пропавшую 2 февраля я33-летнюю Антонину Коноплеву с татуировкой ласточки на плече. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

Поисковики из тверского отряда «Сова» сообщали, что 2 февраля 33-летняя Антонина Коноплева вышла из дома в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа и и не вернулась. Но уже 3 февраля женщину, которая нуждается в медицинской помощи, нашли.

Члены отряда «Сова» благодарят всех, кто участвовал в поисках.

Информация о других пропавших людях размещена у них в группе в соцсетях.