Ровно год назад на дороги Твери выехали первые автобусы «Транспорта Верхневолжья»

Губернатор лично приехал поздравить коллектив предприятия. Фото: ПТО

3 февраля 2021 года исполнился ровно год, как на улицы Твери вышли первые синие автобусы с логотипом «Транспорт Верхневолжья». В связи с этим губернатор Игорь Руденя встретился сегодня с руководством и сотрудниками «Верхневолжского АТП» - компании, которая как раз и занимается реализацией новой модели пассажирских перевозок в тверской агломерации.

Глава региона посетил базу автопарка синих автобусов в Твери.

Игорь Руденя во время встречи с коллективом предприятия отметил, что именно Тверская область в числе первых в стране начала обновлять систему пассажирских перевозок.

- Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях, - сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в 2021 году на новую модель пассажирских перевозок перейдут Ржев, Старица, Кимры и Зубцов. Предполагается, что в этих городах и окружающих их территориях начнут курсировать 118 синих автобусов.

На встрече губернатор также поздравил с 60-летием водителя АТП Виктора Хохлова.

СПРАВКА КП

Сейчас в Твери и Калининском районе действуют 85 пассажирских маршрутов, по которым курсируют больше 470 синих автобусов с логотипом «Транспорт Верхневолжья». Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5» с навигационным оборудованием, валидаторами и QR-кодами для безналичной оплаты, системами климат-контроля.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья», а также в мобильном приложении «Волга».

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.