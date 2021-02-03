В семи населенных пунктах Тверской области закрыли железнодорожные кассы

В Тверской области в шести населенных пунктах закрылись железнодорожные кассы с билетами на поезда дальнего следования. Фото: Ольга Крыльцова

На ж/д станциях в Осташкове, Нелидово, Западной Двине, Земцах, Угловке, Бежецке и Максатихе закрылись кассы с билетами дальнего следования. Купить билеты на пригородные поезда, иными словами, электрички, в указанных шести населенных пунктах все также можно в кассе. Как уточняют в Федеральной пассажирской компании, дочерняя организация РЖД, жители смогут заказывать билеты на поезда дальнего следования по телефону. Без комиссии.

Услуга начала действовать с 1 февраля. Для бронирования проездного документа пассажиру нужно позвонить по телефону 8 (800) 250-15-20 и сообщить оператору маршрут, дату поездки, а также паспортные данные. После заказа информацию о билете высылают на электронную почту или в смс.

Оплатить билет можно будет уже в поезде – как наличными, так и банковской картой.

Звонить можно круглосуточно, бесплатно.

Заказывать билет на поезд, если остаются свободные места, необходимо минимум за час до отправки его с платформы.

Также это по-прежнему можно сделать в интернете. На официальном ресурсе ОАО «РЖД» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». А также на других сайтах.

«КП»-Тверь» писала, как можно купить билет, если кассу закрыли.