Суд отказался заключить под стражу мужчину, ударившего ребенка топором в Тверской области

В Тверской области мужчину, который ударил ребенка топором, не взяли под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зубцовском районе мужчину подозревают в том, что он покушался на убийство несовершеннолетнего сына своей сожительницы. Предполагают, что злоумышленник ударил его топором по руке. Следователи подали ходатайство о заключении жителя Зубцовского района под стражу, но в этом было отказано.

Суд установил, что на данном этапе преступление нельзя отнести к тяжким или особо тяжким. Удар топором пришелся не в то место, где расположены жизненно важные органы. В юридической инстанции пока также отсутствует информация о тяжести причиненного вреда мальчику.

Напомним, в пресс-релизе областного Следственного комитета указывалось, что у пострадавшего рубленая рана левого предплечья и открытый перелом левой лучевой кости. Инцидент произошел 31 января в деревне Столыпино Зубцовского района.

Из материалов дела следует, что подсудимый хотел лишь напугать несовершеннолетнего, сымитировав удар топором по руке. Но тот в последний момент дернулся, и удар пришелся как раз по руке.

Сотрудники следственных органов не предоставили убедительных доказательств того, что гражданин может скрыться от суда, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства.

Фигуранту дела запретили общаться с потерпевшим и свидетелями. С него также взяли подписку явиться по вызову к следователю. Об этом сообщает пресс-служба Зубцовского районного суда. Постановление в законную силу не вступило.