Восемь НКО из Тверской области получат президентские гранты

На все тверские проекты выделено более 12,2 млн рублей в виде грантов. Фото: "КП" Архив

В число победителей первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов вошли восемь некоммерческих организаций из Тверской области. На всех они получат более 12,2 млн рублей.

- Наши НКО делают очень нужную и полезную работу, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания и многим другим».

Кто же и на что получит гранты?

Фонд регионального отделения общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» - на программу поддержки семей.

«Мастерская художественных промыслов» - на сохранение традиционного промысла Конаковского района по производству и росписи изделий из керамики.

Объединение «Исток» - на реализацию проекта «Герои былых времен» по увековечению памяти солдат и офицеров Великой Отечественной войны и участников сражений XVII-XX веков.

«Академия здоровья» - на воплощение проекта «Будем здоровы!».

Фонд Марины Леонович - на реализацию инициативы по оказанию бесплатных парикмахерских услуг пенсионерам, проживающим в домах-интернатах.

Научно-исторический военно-патриотический центр «Подвиг» - на проведение экспедиций по поиску останков красноармейцев.

НКО «Хорошие новости» - на проект «Архкоды Твери», который, к примеру, предполагает создание макетов исторических зданий нашего города при помощи 3D-моделирования.

Также был выделен грант на проект «Оковецкий собор. Через прошлое в будущее». Православный приход в честь иконы Божией Матери «Оковецкая» Ржевской Епархии организует выставку-конкурс «Пасхальная открытка», краеведческую конференцию «Ржев в истории России», автобусную экскурсию на место явления чудотворной иконы Божией Матери «Ржевская-Оковецкая».