В Тверской области на 3 февраля коронавирусом заразился 188 человек

В Тверской области заразились коронавирусом 188 человек, выписали 219 пациентов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Тверской области, по данным оперштаба, на 3 февраля 2021 года 188 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29 642 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 25 752 человека (+219 за последние сутки)

Изолированы 3402 больных (-35).

Умерли 523 человека (+4).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 3 февраля в областной столице выявлено 9402 случая ковида (60 новых случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район 2125 (+7)

Вышневолоцкий городской округ 1686 (+5)

Ржев 1592 (+6)

Торжок 1384 (+11)

Кимры 1270 (+19)

Калининский район 1184 (+6)

Прививку от коронавируса сделали 17 922 жителя Тверской области, за последние сутки – 960 человек.