Недалеко от Ржевского мемориала в Тверской области начнут строить вокзал

В 2,5 км от Ржевского мемориала построят железнодорожную станцию. Фото: ПТО

На Октябрьской железнодорожной магистрали в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому Солдату рядом с деревней Хорошево построят вокзал и железнодорожную платформу для новой остановки поездов. Работы начнутся уже 5 февраля.

О планах по строительству новой железнодорожной станции «Ржевский мемориал» еще 24 декабря прошлого года рассказал сообщил губернатор Игорь Руденя по время своей большой пресс-конференции.

По информации пресс-службы "ОЖД", длина пассажирской платформы будет составлять 170 метров, а ширина - шесть. Вокзал будет представлять собой модульную конструкцию с панорамными окнами и частично стеклянной крышей. В здании будут располагаться кассы, кафе, зона ожидания с креслами и музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Рядом с вокзалом планируется установить памятник-паровоз.

Как сообщает областное правительство, завершение строительства запланировано на май 2021 года.

Напомним, что Ржевский мемориал был торжественно открыт Президентом РФ Владимиром Путиным 30 июня 2020 года.

Отметим, что из Твери и Ржева до мемориала организованы регулярные рейсы автобусов.