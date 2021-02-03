Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Тверскую область

В Тверскую область привезли еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверскую область поступила новая партия вакцины «Спутник V». Продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. За 2 февраля прививку сделали 960 человек. В федеральный регистр внесли информацию о 14 874 привитых гражданах.

Напомним, в настоящий момент в Тверском регионе работает 31 прививочный пункт. Перед прививкой пациентов осматривает терапевт, уточняет их самочувствие и данные о хронических болезнях.

«КП»-Тверь» уже публиковала полный список пунктов с адресами и телефонами. В ближайшее время также должны начаться выезды мобильных прививочных бригад, сформированных на базе Областной больницы, Нелидовской, Вышневолоцкой и Бежецкой ЦРБ. Они приедут к тем жителям, у которых поблизости нет кабинета, где вакцинируют.

Записаться на прививку можно по телефону 122, телефонам прививочных кабинетов, через региональную «Электронную регистратуру» и портал «Госуслуги».