33 тысячи доз лекарств от коронавируса получат врачи Тверской области

В Тверскую область доставят 33 тысячи доз лекарств от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Информацию о поставке медикаментов в регион озвучили на заседании областного Правительства. На эти цели из резервного фонда Правительства России выделили свыше 53 миллионов рублей. Первая партия лекарств поступит 9 февраля.

Препараты направят участковым врачам Твери и Тверской области, а также в Центры амбулаторной помощи.

Также закупят расходные материалы для прививочных кабинетов. Для этого из бюджета выделят более 8,1 миллиона рублей.

Напомним, в Тверском регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Всего на 3 февраля привились уже почти 18 тысяч человек. На них израсходовали почти 52% от общего количества вакцины, которая есть в наличии.

В области функционирует 31 пункт вакцинации. Там, где их открывать не будут, начнут работать выездные бригады врачей. В частности, их организуют на базе Областной больницы, Нелидовской, Вышневолоцкой и Бежецкой ЦРБ.

Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги», областную медицинскую инфосистему, по номеру 122 и по телефону прививочных пунктов.