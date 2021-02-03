Инспекторы ГИБДД и судебные приставы арестовали четыре автомобиля в Твери

Приставы за долги арестовали четыре автомобиля в Твери. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

В Твери во время совместного рейда «Узнай о своих долгах» сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы проверили несколько десятков водителей. У 19 автомобилистов оказались непогашенные задолженности по штрафам, алиментам и т.д. 15 человек погасили долговые обязательства на месте. Но у четырех человек арестовали автомобили.

Напомним, штраф необходимо оплачивать в течение 60 дней с того момента, как его выписали. Если внести деньги в течение 20 дней, положена 50%-скидка.

Если штраф не оплачен, наступает административное наказание. Человеку грозит штраф в двойном размере, не менее тысячи рублей, или арест на 15 суток.