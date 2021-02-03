Знаменитую Калязинскую колокольню в Тверской области собираются начать реставрировать в феврале

В феврале планируют начать реставрировать колокольню в Калязинском районе Тверской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По проекту собираются отреставрировать кирпичную кладку и белокаменные детали. В том числе, своды, внутренние лестницы, перекрытия, отмостки. Укрепят подземную часть острова и насыпь. Благоустроят кровли на ярусах, витражи в проемах второго и третьего ярусов, воссоздадут часы и звонницы. Реставрация коснется и позолоты на кресте и шпиля.

Разгибать шпиль не будут. Архитекторы посоветовали не делать этого, чтобы не нарушить целостность конструкции. Тем более, что крен не грозит обрушением.

Также планируется подвести к памятнику коммуникации и сделать два вида подсветки: ежедневную и праздничную.

Обо всем этом сообщают на сайте Администрации Калязинского района. 29 января вопрос обсудили на выездной встрече на самом объекте приглашенные эксперты и представители районной власти. В частности, в разговоре участвовали начальник Главного управления по госохране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов, руководство Тверьоблстройзаказчика и сотрудники подрядчика, строительной компании «Равелин» из Москвы. Эта организация будет выполнять работы, она имеет аттестацию Министерства культуры РФ.

Сейчас решают вопросы о том, как доставлять строительные материалы через Волгу к колокольне. А также – как синхронизировать реконструкции набережной и памятника архитектуры.

Напомним, средства на долгожданную реставрацию главного символа Калязина выделены из регионального бюджета по решению губернатора Тверской области Игоря Рудени. После передачи объекта в областную собственность. Подготовка к реставрации, завоз стройматериалов начнутся в феврале. Сам ремонт продлится до сентября.