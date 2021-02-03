Почти три миллиона рублей сэкономили пассажиры автобусов в Твери и Калининском районе

В Тверской области по акции пассажиры сэкономили на поездках в автобусах почти три миллиона рублей. Фото: ПТО.

По Твери на автобусе «Транспорта Верхневолжья» каждая пятая поездка стоила 25 копеек, в пригороде – 1 рубль 95 копеек. С 28 декабря 2020 года акцию проводит региональный оператор совместно с международной платежной системой. Общая экономия составила более 2,9 миллионов рублей.

Всего за этот период по карте оплатили 700 тысяч поездок. 490 тысяч были по городу. Акцию продлили до 28 февраля.

Чтобы выгодно проехать в транспорте, оплатить поездку можно с помощью карты или электронного гаджета, привязанного к банковскому счету.

Напомним, именно 3 февраля в Тверской области стартовала новая транспортная модель. Несмотря на все трудности, автобусы «Транспорта Верхневолжья» прижились в регионе. Всего на 85 маршрутах курсирует более 470 единиц техники.

Опыт Твери будут переносить в другие муниципалитеты. На очереди Ржевский, Старицкий, Кимрский и другие районы.