Женщину с татуировкой ласточки на плече ищут в Тверской области

В Тверской области ищут 33-летнюю женщину с татуировкой ласточки, пропавшую 2 февраля. Она нуждается в медицинской помощи. Фото: группа в ВК/ВПСО Сова Тверь и Тверская область.

Информацию разместили в группе в соцсетях поисковики из тверского отряда «Сова». Сообщается, что 2 февраля 33-летняя Антонина Коноплева вышла из дома в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа и до сих пор не вернулась. Особо подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Из особых примет указаны заторможенная речь, татуировка в виде ласточки на плече и большое пигментное пятно на левом бедре. Из одежды на Антонине были черная куртка с синими вставками, синяя шапка и синие лосины, обуты потрепанные черные сапоги.

Всем, кто знает какую-либо информацию о том, где находится жительница Вышневолоцкого округа, необходимо звонить по телефонам +7-904-001-53-16, +7-920-646-34-34 или 112. Также поисковики просят о помощи волонтеров.