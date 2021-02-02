В Тверской области на 2 февраля коронавирусом заразился 191 человек

Прививку от коронавируса сделали 16 962 жителя Тверской области
Фото: Степан КАМЕНЕВ
В Тверской области, по данным оперштаба на 2 февраля 2021 года, 191 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29454 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 25 533 человек (+199 за последние сутки)
Изолированы 3402 больных (-11).
Умерли 519 человек (+3).
Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 2 февраля в областной столице выявлено 9342 случай ковида (41 новый случай за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2118 (+2),
Вышневолоцкий городской округ – 1681 (+6),
Ржев – 1586 (+6),
Торжок – 1373 (+3),
Кимры – 1257 (+7),
Калининский район – 1178 (+21).
Прививку от коронавируса сделали 16 962 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 145 человек.