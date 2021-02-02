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Коронавирус Covid-19

В Тверской области на 2 февраля коронавирусом заразился 191 человек

Выписано 199 пациентов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Прививку от коронавируса сделали 16 962 жителя Тверской области

Прививку от коронавируса сделали 16 962 жителя Тверской области

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области, по данным оперштаба на 2 февраля 2021 года, 191 человек заразился коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 29454 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 25 533 человек (+199 за последние сутки)

Изолированы 3402 больных (-11).

Умерли 519 человек (+3).

Больше всего новых случаев инфицирования регистрируется в Твери. По данным регионального оперштаба, на 2 февраля в областной столице выявлено 9342 случай ковида (41 новый случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2118 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 1681 (+6),

Ржев – 1586 (+6),

Торжок – 1373 (+3),

Кимры – 1257 (+7),

Калининский район – 1178 (+21).

Прививку от коронавируса сделали 16 962 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 145 человек.

Коронавирус в Тверской области