В Тверской области ищут кадры для министерств и Госжилинспекции. Фото: ПТО

Областное правительство сообщило, что в регионе проводятся открытые конкурсы по формированию кадрового резерва для нескольких органов власти. Причем речь идет не об обычных сотрудниках, а об начальственных должностях.

Кадры ищут для резерва в региональные министерства лесного и сельского хозяйства, строительства и транспорта, а также в Госжилинспекцию.

- Для нас в числе ключевых вопросов - привлечение и подготовка кадрового резерва, повышение квалификации и обучение управленцев по самым востребованным направлениям, - считает губернатор Игорь Руденя.

Информация о конкурсах размещена на ресурсе госслужбы в разделе «Вакансии», а также на сайтах правительства Тверской области, министерств сельского и лесного хозяйства, транспорта, строительства и Государственной жилищной инспекции Тверской области.