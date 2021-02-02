Посвященная гению Пушкина выставка проходит в тверской Герценке

Выставка «Идут года, но гении бессмертны…» в библиотеке имени Герцена Твери. Фото: mbstver.ru

10 февраля 1837 года завершилась жизнь "солнца русской поэзии" Александра Сергеевича Пушкина, получившего смертельную рану на дуэли с Дантесом. Вспомнив об этой трагической для русской культуры дате, работники тверской Герценки организовали в честь Пушкина выставку.

Выставка представляет интересные издания, которые помогут расширить представления о пушкинском мире и окружении поэта, обещают в библиотеке.

Экспозиция уже открыта в Михайловском зале городской библиотеки имени Герцена (Тверской проспект, 5) и будет работать до 15 февраля.