Надвратную колокольню Борисоглебского монастыря реставрируют в Торжке Тверской области

На реставрацию надвратной колокольни планировалось потратить более 32 млн рублей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Торжке Тверской области завершается первый этап реставрационных работ в Надвратной колокольне с церковью Спаса Борисоглебского монастыря.

Колокольня построена в стиле классицизма по проекту архитектора Николая Александровича Львова в 1804-1811 годах. Она имеет несколько ярусов, нижний из которых являет собой главный вход в монастырь. Выше располагаются церковь Спаса Нерукотворного образа и колокольня с обзорной площадкой.

Комплекс колокольни с церковью входит в ансамбль Борисоглебского монастыря, объекта культурного наследия федерального значения XVII-XIX веков.

Напомним, на реставрацию планировалось потратить более 32 млн рублей. По информации Тверской епархии полностью работы должны завершиться в октябре 2021 года.