В Тверской области утвержден туристический календарь

Туркалендарь представили на заседании в областном правительстве Фото: Александр ЖМУЛИН

Туркалендарь Тверской области на 2021 год представили губернатору Игорю Рудене и областным чиновникам 2 февраля на заседании правительства региона.

Эксперты и члены рабочей группы при областном министерстве туризма отобрали для этого календаря 106 интересных для туристов событий. Их перечень будет опубликован на сайте минтуризма. Также их будут анонсировать в автобусах "Транспорта Верхневолжья" и курсирующих через наш регион поездах.

- По сравнению с 2018 годом количество туристических событий в нашем регионе выросло более чем в 2,5 раза. Самые популярные, и не только для жителей Тверской области, это гастрономические мероприятия, посещение исторических мест, святынь региона, экологический и агротуризм, - прокомментировал Игорь Руденя.

В туристский календарь включены гастрофестивали «Верещагин СырFest» в Конаковском районе, «У Пожарского в Торжке», «Селигерский рыбник», «Калитка» в Лихославльском районе, этнофестиваль «ОМА RANDA» в Спировском районе, триатлон «IRONSTAR» в Конаковском районе и т.д.

Большинство вошедших у туркалендарь мероприятий пройдет в Твери, в Торжокском, Старицком, Конаковском, Лихославльском районах и Осташковском городском округе.