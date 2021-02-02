Улицу Коминтерна в Твери будут ремонтировать по нацпроекту в 2021 году

В Твери продолжается ямочный ремонт дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ямочный ремонт дорог. С 25 января специалистами МУП "ЖЭК" ликвидированы аварийные ямы общей площадью порядка 300 квадратных метров.

Среди наиболее крупных объектов: улицы Шишкова и Октябрьский проспект. Ямы заливали на Новом мосту, Волоколамском проспекте.

- В настоящее время МУП "ЖЭК" поставлена задача в первую очередь отремонтировать Бурашевское шоссе, бульвар Цанова, улицы Новоторжскую и Коминтерна, – сообщили в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. – Полноценный ремонт улицы Коминтерна в этом году запланирован в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

- Ремонт производится фактически "с колёс", – отмечает начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Виталий Клишин. - Утром машины выезжают в Подмосковье за асфальтобетоном, одновременно рабочие приступают к подготовке участков для ремонта. Ближе к середине дня материал доставляется, и начинается ремонт.

Ямочный ремонт - временный, он позволяет поддерживать разрушенные участки в нормативном состоянии. Полноценный ремонт начнется с установлением сухой и теплой погоды.