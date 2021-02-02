Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства

Поздравления им направил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства.

Трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства.

Фото: Василий ХОДАРЕВ

Распоряжением президента России Владимира Путина трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства.

За вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату благодарность объявлена советнику главы Ржевского района по инвестициям и землепользованию Валерию Румянцеву.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарности удостоены директор Мирновской средней школы в Торжке Клавдия Стрединина и воспитатель детского сада №4 в Максатихинском районе Галина Гусева.

Поздравления награжденным направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Такая высокая оценка трудовых и общественных заслуг жителей Верхневолжья говорит об их профессионализме и высоких личностных качествах, - отметил глава региона.