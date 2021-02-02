Трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Распоряжением президента России Владимира Путина трое жителей Тверской области удостоены благодарности главы государства.

За вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату благодарность объявлена советнику главы Ржевского района по инвестициям и землепользованию Валерию Румянцеву.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарности удостоены директор Мирновской средней школы в Торжке Клавдия Стрединина и воспитатель детского сада №4 в Максатихинском районе Галина Гусева.

Поздравления награжденным направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Такая высокая оценка трудовых и общественных заслуг жителей Верхневолжья говорит об их профессионализме и высоких личностных качествах, - отметил глава региона.