Продавцов семян привлекли к ответственности в Тверской области

Продавцов семян привлекли к ответственности Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в результате проведенного контрольного мероприятия на рынке в Торжке установлено, что в двух случаях гражданами осуществлялась реализация партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Некачественный товар снят с реализации.