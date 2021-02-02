Самок оленей с оленятами выпустили на волю в Тверской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Зубцовском районе Тверской области сотрудники охотохозяйства выпустили на волю около 20 особей благородных и пятнистых оленей.

До этого момента самки с оленятами находились в полувольных условиях.

- В естественных условиях олени, по мнению егерей, олени начнут активно размножаться, и их популяция увеличится, - отмечают в минприроды Тверской области. В настоящее время в Верхневолжье насчитывается 2500 особей оленя благородного и 1302 особи оленя пятнистого.