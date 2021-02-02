Житель Тверской области предстанет перед судом за убийство лося

Ущерб от убийства лося составил 240 000 рублей Фото: архив "КП"

Заместителем прокурора Старицкого района утвержденое заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего жителя Старицкого района. Мужчину обвиняют в незаконной охоте.

Не имея разрешения на охоту, в охотничьих угодьях Старицкого района Тверской области, недалеко от деревни Елизаветкино, пенсионер подстрелил лося.

Ущерб охотничьим ресурсам составил 240 000 рублей, который обвиняемый возместил.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.