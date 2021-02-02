На дорогах Тверской области по вине неопытных водителей произошло 130 ДТП

В Тверской области по вине "молодых" водителей погибли 10 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госавтоинспекция Тверской области по итогам за 2020 год сообщает, что из-за нарушений Правил дорожного движения водителями со стажем до двух лет зарегистрировано 130 ДТП, в которых 10 человек погибли и 181 получили травмы.

Инспекторы призывают водителей быть внимательнее на дорогах, следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения и соблюдать скоростной режим.

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