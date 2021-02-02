После смерти рабочего на стройке под Тверью следователи возбудили уголовное дело

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Напомним, ЧП произошло 30 января на улице Сергея Есенина в деревне Батино Калининского района. 43-летний рабочий выполнял разгрузку грузовой клети на восьмом этаже строящегося многоквартирного дома.

- В нарушение техники безопасности условий труда, он находился внутри грузовой клети, передавая второму рабочему мешки со строительным материалом. Во время разгрузки петли грузовой клети оборвались, после чего она с работником упала с высоты восьмого этажа, - рассказали подробности в следственном комитете.

От полученных травм мужчина скончался. Выясняются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы, следователи выясняют причины и условия, которые привели к данному инциденту. Расследование продолжается.