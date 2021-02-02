В день годовщины Сталинградской битвы в Твери возложили цветы к Обелиску Победы

В Твери возложили цветы к Обелиску Победы Фото: ПТО

2 февраля в день 78-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве в Твери у Обелиска Победы состоялась церемония возложения цветов.

В памятных мероприятиях приняли участие губернатор Игорь Руденя, участник Сталинградской битвы Арсений Михайлович Сухопаров, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

Вместе с Арсением Михайловичем Сухопаровым поздравления в этот день принимают еще шесть ветеранов - участников Сталинградской битвы: Анатолий Федорович Добрынин из Кашина, Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров, Марк Иванович Серов, проживающие в Твери.

- Важно помнить эту дату, потому что это был переломный момент в Великой Отечественной войне. Есть еще один значимый в годы войны город на Волге – это Ржев, где многие месяцы велись ожесточенные бои, которые не позволили перебросить немецкие силы под Сталинград. Здесь было много отдано для Победы, - отметил, поздравляя ветеранов Игорь Руденя.

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы России, проходят во всех муниципалитетах.