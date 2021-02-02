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Дом. Семья

У расстрелянного и спасенного кота Рыжика появились новый дом и хозяева

Теперь домашний питомец будет жить в Москве
Степан КАМЕНЕВ
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Кот Рыжик кушает, восстанавливаясь после операции. Фото: принтскрин видео в группе ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

Кот Рыжик кушает, восстанавливаясь после операции. Фото: принтскрин видео в группе ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

2 февраля тверские зоозащитники сообщили в группе в соцсетях, что рыжий кот, расстрелянный из пневматического оружия и лежавший на морозе в Твери, а потом спасенный, обрел новый дом. Пушистого прооперировали, выходили, и теперь он абсолютно здоров.

Рыжика забрали к себе те же люди, что привозили его к зоозащитникам после операции в Москве. И вот кот будет обитать в столице.

Грустная история счастливо закончилась.

Живой уголок