У расстрелянного и спасенного кота Рыжика появились новый дом и хозяева

Кот Рыжик кушает, восстанавливаясь после операции. Фото: принтскрин видео в группе ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

2 февраля тверские зоозащитники сообщили в группе в соцсетях, что рыжий кот, расстрелянный из пневматического оружия и лежавший на морозе в Твери, а потом спасенный, обрел новый дом. Пушистого прооперировали, выходили, и теперь он абсолютно здоров.

Рыжика забрали к себе те же люди, что привозили его к зоозащитникам после операции в Москве. И вот кот будет обитать в столице.

Грустная история счастливо закончилась.