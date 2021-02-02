Женщина лишилась накоплений по вине квартирного вора в Тверской области

Из квартиры пенсионерки пропали 117 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратилась 58-летняя жительница города Кимры и сообщила, что из ее квартиры были украдены 117 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили соседей, осмотрели квартиру и установили личность подозреваемого в краже.

Злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний житель Ижевска. Вину мужчина признал полностью. В Тверскую область он приехал в гости к родственникам. Похищенные деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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