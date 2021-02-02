Автобусы «Транспорта Верхневолжья» не едут по улице Коминтерна

На улице Коминтерна из-за ям стало сложно проехать. Фото: группа ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Александр Бородин.

Очевидцы, которые ехали на работу, сообщают, что два дня подряд, 1 и 2 февраля, автобус №30 «Транспорта Верхневолжья» с бульвара Цанова сворачивает на перпендикулярную улицу, а затем направляется в сторону автовокзала. Так раньше ездили маршрутки. До остановки, где неподалеку крупный завод, транспорт не доезжает.

Информации о причинах таких изменений в маршруте автобуса на официальных ресурсах регионального транспортного оператора нет. Судя по комментариям пассажиров в соцсетях, по Коминтерна также не едут сейчас автобусы №№ 2, 205, 204, 36 и др.

По телефону «горячей линии» компании «Транспорт Верхневолжья» нам сообщили, что изменения в маршрутах временны и связаны с состоянием дорог. 30 января асфальт там пришел в ненормативное состояние, и решено было принять меры.

– Все автобусы, что ездят по этой части Коминтерна, сворачивают на бульваре Цанова и едут в сторону вокзалов. 1 февраля на место выезжала комиссия, чтобы осмотреть проезжую часть, – рассказал оператор колл-центра «Транспорта Верхневолжья».

О сроках ремонта асфальта пока не сообщается.

Напомним, 30 января в группе тверских автомобилистов в соцсетях появилось фото, на котором видно, что автобус «Транспорта Верхневолжья» проваливается колесами в яму на улице Коминтерна.