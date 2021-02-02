В Тверской области от коронавируса привились почти 17 000 человек

За сутки прививку сделали 1145 человек. Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По данным на 2 февраля вакцинировались 16 962 человека. За сутки прививку сделали 1145 человек.

В федеральный регистр внесена информация о 13 698 вакцинированных гражданах.

Всего в Верхневолжье развернут 31 прививочный пункт.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала «Госуслуги», региональную медицинскую систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов. «КП»-Тверь» составила полный перечень прививочных кабинетов.