В ДТП на дороге в Тверской области пострадали два водителя

Два водителя пострадали в ДТП в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла на 8-м км автодороги Торжок-Осташков в Торжокском районе Тверской области утром, 2 февраля.

Водитель автомобиля "Шевроле Лачетти" при повороте направо не справился с управлением, выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ Купава".

В ДТП пострадали оба водителя. Угрозы жизни нет, признаков алкогольного опьянения нет. На обоих авто установлена зимняя резина, проезжая часть обработана, скользкости нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.