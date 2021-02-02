Больше 300 тысяч респираторов отправят в Германию из Тверской области

В конце января на Кимрской фабрике им. Горького открылась еще одна производственная линия выпуска медицинских масок и промышленных респираторов. Фото: ПТО

На Кимрской фабрике им. Горького готовятся к большой поставке своей продукции в Гкрманию. Как сообщает областное правительство, в феврале-марте в эту страну Европы отправят больше 300 тысяч респираторов.

Речь идет про изделия модели «Лепесток-40» среднего класса защиты. С немцами заключено два контракта: первый – на поставку 170 тысяч респираторов, второй - на 150 тысяч.

Заказы получены при содействии Торгового представительства России в Германии.

Напомним, что в конце января этого года на Кимрской фабрике им. Горького открылся еще один цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии на предприятии могут делать более 86600 изделий в сутки. При этом создано 90 новых рабочих мест.

- Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании - это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах, – прокомментировал тогда событие губернатор Игорь Руденя.