Суд объявил перерыв в деле участника смертельного ДТП в Твери Эмиля Байрамова

Стороны готовятся к прениям по делу Эмиля Байрамова 12 февраля. Фото: ТИА.

1 февраля по делу о смертельной аварии с Эмилем Байрамовым были допрошены свидетель защиты и врач-нарколог. По ходатайству защитника подсудимого в судебном заседании объявили перерыв до 12 февраля. Причина – необходимость подготовиться к прениям.

Эмилю Байрамову продлили арест до 19 марта включительно. На тот момент его дело будет рассматриваться уже больше года.

А 3 февраля исполнится год с момента ДТП, в котором второй водитель погиб, и пятеро пешеходов получили различные травмы. Столкновение двух авто, после которого они вылетели на тротуар, произошло на пересечении Волоколамского проспекта с проспектом Победы. За рулем одного из них и был Эмиль Байрамов.

Установлено, что он ехал со скоростью свыше 100 км/ч, а в крови у него нашли следы наркотиков.