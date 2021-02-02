В Тверскую область скоро придут морозы до -25 градусов

Морозы до -20 градусов возвращаются в Тверскую область. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Морозы вновь возвращаются в Тверскую область, о существенном похолодании в ближайшие дни предупреждают синоптики. Холоднее станет уже сегодня, 2 февраля.

Тверской гидрометцентр в своём сообщении, так комментирует грядущее похолодание:

- Со 2 по 7 февраля в регионе ожидается холодная погода с постепенным понижением температуры. К концу недели ночью будет -20...-15 градусов, местами до - 25 градусов ночью, днем до -15...-10 градусов.

Будет снежно и пасмурно.

Атмосферное давление будет расти и достигнет 749 мм рт.ст. к середине недели. Влажность воздуха 75-90%.

Метеочувствительным людям и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы нужно внимательно отнестись к грядущим погодным катаклизмам.