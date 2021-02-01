Три человека погибли и один пострадал в массовом ДТП на трассе М-10 в Тверской области

В смертельном ДТП погибли три человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Смертельное ДТП произошло вечером, 1 февраля, на 250-м км трассы М-10 в районе деревни Будово, в Торжокском районе.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель на автомобиле "Интернешнл" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями "Форд" и "Хендэ Гетц".

В результате столкновения погибли водитель "Интернешнл" и водитель и пассажир "Форда". Пострадал водитель "Хендэ".

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы по извлечению пострадавших из транспортных средств.

- Розлива топлива нет. Для ликвидации последствий аварии привлекалось 17 человек, шесть техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают спецслужбы.