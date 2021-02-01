В Тверской области стартует молодежная патриотическая акция

Акция приурочена к 23 февраля - Дню защитника Отечества. Фото: ПТО

Акция называется «Мы верим в тебя, солдат!». Она впервые проводится в нашем регионе.

Как сообщает областное правительство, акция призвана вызвать у тверских юношей позитивное отношение и мотивацию к военной службе.

- История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров - тех, кто ставил превыше всего патриотизм, верность долгу и присяге. Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции, - считает губернатор Игорь Руденя.

В рамках акции запланировано несколько мероприятий. Одно из них - конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества. В итоге на основе работы-победителя напечатают 1000 поздравительных открыток для военнослужащих Тверской области.

Подробная информация об акции размещена на молодёжном информационном портале региона.