Каждый третий житель Тверской области - пенсионер

Страховые пенсии по старости получают 352 716 человек. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

421 110 пенсионеров живет в Тверской области. Это данные на 1 января 2021 года, которыми поделилось областное Отделение Пенсионного фонда РФ.

Всего же в регионе по данным Росстата живет 1 246 759 человек. А значит, почти каждый третий житель Верхневолжья получает пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца.

Страховые пенсии по старости получают 352 716 человек, пенсии по инвалидности - 17 577 человек и 12 663 человек являются пенсионерами по случаю потери кормильца.

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров Тверской области - 17 160 рублей. Средняя пенсия по инвалидности – 9 637 рублей. По потере кормильца в среднем тверичане получают 10 488 рублей.