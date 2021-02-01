Пациент из Нелидова транспортирован в Тверь на вертолете санавиации

Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 февраля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Нелидова.

В 12:02 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки пациента.

В 15:26 вертолет приземлился в Твери. Больной был передан врачам ОКБ для дальнейшего лечения.

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