В Тверской области объявлен творческий конкурс к Дню защитника Отечества Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном Всероссийском дистанционном конкурсе "Есть такая профессия - Родину защищать!". Он приурочен к Дню защитника Отечества и проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта "Мы за Великую Державу".

Принять участие в конкурсе могут взрослые и дети - любители и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества. Количество представляемых на конкурс произведений не ограничено.

Конкурс проводится по номинациям: вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный и разговорный жанры.

Подать заявку на участие можно до 15 февраля.