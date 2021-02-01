Всероссийский историко-этнографический музей организует квест в Тверской области

Квест-выставка работает до 14 февраля. Фото: ПТО.

Музеи становятся все интереснее: во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке работает увлекательная квест-выставка. Она называется «Святочные истории» и создана по мотивам произведений Владимира Даля, Александра Куприна и Сергея Дурылина.

Экскурсия по выставке весьма необычно. Гостям придется выполнить интересные задания, воспользовавшись словарем устаревших понятий и изучив арт-инсталляции, воссоздающие детский костюмированный рождественский бал 1913 года.

Также на выставке можно увидеть фото из жизни семьи торжокского городского головы Николая Дегтеревского и предсказания из архива выдающегося этнографа Николая Елоховского, которые тот сделал еще в 1917 году.

Гостям предстоит изучить деревянную утварь для выпечки хлеба и научится делать бонбоньерки (красивые коробки для конфет). Мастерица-золотошвея Алла Макарова представит своих рукотворных интерьерных кукол и искусные коллекции, выполненные ее учениками из Детской художественной школы.

Выставка работает до 14 февраля по адресу: Торжок, ул. Бакунина, 6.