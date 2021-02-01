Спортивный фестиваль семейных команд состоится в Твери

Спортивный фестиваль семейных команд пройдет в Твери Фото: областной спорткомитет

На базе Спортивной школы олимпийского резерва "Тверь" 6 февраля пройдет региональный зимний фестиваль среди семейных команд в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта.

В фестивале могут принять участие семейные команды с детьми от 7 до 12 лет. В программе: семейные эстафеты на снегу и на лыжах.

Победители и призеры получат медали и дипломы.

Заявки на участие принимаются до 5 февраля по электронной почте olymptver@mail.ru.