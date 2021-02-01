"Лыжня России" пройдет в Тверской области 13 февраля

"Лыжня России" пройдет в Гришкино 13 февраля Фото: Дарья ЮДИНА

13 февраля в деревне Гришкино Большое Калининского района Тверской области будетдан старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" 2021 .

В традиционных забегах примут участие сильнейшие спортсмены региона, взрослые и дети - любители лыжного спорта. Из-за коронавируса количество участников ограничено до 500 человек.

Зарегистрироваться на гонку можно с 8 по 12 февраля в магазине "Декатлон" на Октябрьском проспекте, 109, а также 13 февраля с 9:30 до 11:45 на месте соревнований. Необходим допуск от врача.

Регистрация участников начнется в 9:30. Первый старт будет дан в 12:15. Награждения будут проодить после заезда каждой возрастной группы. Закрытие соревнований запланировано на 15:15. Во время спортивного праздника для гостей и участников будет организоавна развлекательная программа и бесплатная полевая кухня.

Победителей гонки ждут медали, дипломы, памятные призы.