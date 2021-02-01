В Тверской области мужчина пытался зарубить топором маленького мальчика

Расследуется уголовное дело
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Тверской области на 40-летнего мужчину завели уголовное дело за покушение на убийство малолетнего ребенка.
ЧП произошло 31 января в деревне Столыпино Зубцовского района. Обвиняемый схватил малолетнего сына своей сожительницы за руку и несколько раз ударил мальчика топором. Мать ребенка вовремя пресекла действия сожителя и не дала ему довести убийство до конца. С рубленой раной и переломом мальчика доставили в больницу.
На место происшествия выезжали следователи и полицейские. В отношении малолетнего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
- Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Прокуратурой Тверской области организована проверка исполнения родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Расследование продолжается.
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