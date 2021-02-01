Прокуратура провела проверку по факту падения ребенка в колодец в Твери

Исполнение находится на контроле прокуратуры Фото: архив "КП"

Прокуратура Московского района Твери провела проверку по факту падения ребенка в колодец на улице Новая. ЧП произошло 14 января. Семилетний ребенок отделался легким испугом и промокшими ногами. Из колодца его достали прибывшие на место спасатели.

В ходе прокурорской проверки был установлен факт ненадлежащего содержания ООО "Тверь Водоканал" объектов водопроводных сетей на территории Областного родильного дома. Также установлено, что территория учреждения не огорожена надлежащим образом - в заборе есть проем, через который проникнуть на территорию может кто угодно.

Главному врачу роддома и коммунальному предприятию внесены представления об устранении нарушений. Исполнение контролирует прокуратура.