В Тверской области незаконно продавали паспорта, приборы учета и электроудочки

Сайты по продаже паспортов выявила прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Спировского района Тверской области в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 11 сайтов по продаже электроудочек, приборов учета электроэнергии с пультами и экономными режимами, паспортов гражданина РФ, а также загранпаспортов.

В целях пресечения нарушений прокуратурой района в Вышневолоцкий межрайонный суд направлено 11 исковых заявлений о признании информации, размещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования прокурора района удовлетворены.

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