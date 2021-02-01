Двое бомжей украли мопед у жителя Тверской области

Мопед нашли и вернут владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с заявлением о краже мопеда из сарая обратился 66-летний житель Калязина.

В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых. Ими оказались мужчины без определенного места жительства 1959 и 1973 годов рождения. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Злоумышленники признали свою вину и пояснили, что проникли в незапертый сарай, похитили мопед и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги они пропили. Транспортное средство удалось отыскать. Его вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.